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20:18, 29 апреля 2025Культура

Голливудский режиссер заявил о вычеркнутой из памяти России

Режиссер Оливер Стоун назвал ужасным то, что Евросоюз вычеркнул Россию из памяти
Андрей Шеньшаков
Оливер Стоун

Оливер Стоун. Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

Голливудский режиссер Оливер Стоун, выступая на марафоне «Знание.Первые», заявил, что на Западе вычеркнули Россию из памяти. Видео выступления постановщика опубликовало издание RT.

Стоун выразил свою глубокую грусть из-за того, что в Европе не помнят историю Второй мировой войны и не признают вклад России в Победу.

«Мир сейчас находится просто в ужасном состоянии. Евросоюз буквально вычеркнул Россию из памяти людей, из истории. И это ужасно», — заявил режиссер.

Ранее сообщалось, что режиссер Стоун оценил высказывания о возможной атаке России на Польшу.

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