Голливудский режиссер Оливер Стоун, выступая на марафоне «Знание.Первые», заявил, что на Западе вычеркнули Россию из памяти. Видео выступления постановщика опубликовало издание RT.
Стоун выразил свою глубокую грусть из-за того, что в Европе не помнят историю Второй мировой войны и не признают вклад России в Победу.
«Мир сейчас находится просто в ужасном состоянии. Евросоюз буквально вычеркнул Россию из памяти людей, из истории. И это ужасно», — заявил режиссер.
Ранее сообщалось, что режиссер Стоун оценил высказывания о возможной атаке России на Польшу.