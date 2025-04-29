Голливудский режиссер заявил о вычеркнутой из памяти России

Режиссер Оливер Стоун назвал ужасным то, что Евросоюз вычеркнул Россию из памяти

Голливудский режиссер Оливер Стоун, выступая на марафоне «Знание.Первые», заявил, что на Западе вычеркнули Россию из памяти. Видео выступления постановщика опубликовало издание RT.

Стоун выразил свою глубокую грусть из-за того, что в Европе не помнят историю Второй мировой войны и не признают вклад России в Победу.

«Мир сейчас находится просто в ужасном состоянии. Евросоюз буквально вычеркнул Россию из памяти людей, из истории. И это ужасно», — заявил режиссер.

Ранее сообщалось, что режиссер Стоун оценил высказывания о возможной атаке России на Польшу.