Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 29 апреля 2025Мир

Иран согласился провести встречу с европейскими странами

Baghdad today: Иран проведет встречу с Германией, Великобританией и Францией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран проведет встречу с представителями Германии, Великобритании и Франции. Об этом сообщает иракский портал Baghdad today.

«Франция, Великобритания и Германия попросили организовать встречу с представителями МИД Ирана в преддверии предстоящих непрямых переговоров с американской стороной в Риме», — указал источник.

Материалы по теме:
«Наступает время испытаний» Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
«Наступает время испытаний»Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
27 апреля 2021
Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Американский ударИран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
24 июня 2019

По словам собеседника издания, саммит должен состояться 2 мая в Риме за день до четвертого раунда консультаций Ирана и США.

Третий этап переговоров Ирана и США прошел в Омане 26 апреля. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Иранскую сторону представлял глава МИД страны Аббас Аракчи. В первый раз они встретились в Омане 12 апреля, далее состоялись переговоры 19 апреля в Риме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

    Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

    Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

    На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

    Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

    Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

    Шансы юаня свергнуть доллар оценили

    Трамп позолотил Белый дом

    Россиянка попала в заброшенный отель с фекалиями в Египте по вине популярного туроператора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости