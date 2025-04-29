Иран согласился провести встречу с европейскими странами

Baghdad today: Иран проведет встречу с Германией, Великобританией и Францией

Иран проведет встречу с представителями Германии, Великобритании и Франции. Об этом сообщает иракский портал Baghdad today.

«Франция, Великобритания и Германия попросили организовать встречу с представителями МИД Ирана в преддверии предстоящих непрямых переговоров с американской стороной в Риме», — указал источник.

По словам собеседника издания, саммит должен состояться 2 мая в Риме за день до четвертого раунда консультаций Ирана и США.

Третий этап переговоров Ирана и США прошел в Омане 26 апреля. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Иранскую сторону представлял глава МИД страны Аббас Аракчи. В первый раз они встретились в Омане 12 апреля, далее состоялись переговоры 19 апреля в Риме.

