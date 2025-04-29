Известного комика госпитализировали с почечной инфекцией

Британского стендап-комика Росса Нобла госпитализировали с почечной инфекцией

Британский комик Росс Нобл сообщил, что его экстренно госпитализировали с почечной инфекцией. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Комик опубликовал фото из больничной палаты, на котором видно, что ему сделали капельницу. Он уточнил, что с ним все в порядке и он постепенно восстанавливается.

Нобл добавил, что из-за госпитализации он вынужден отменить ближайшие выступления. По его словам, за всю карьеру он отменял шоу лишь несколько раз, но на этот раз врачи категорически запретили выступать: «Шоу должно продолжаться, но сейчас доктора настояли на паузе. Увы, я не смогу проигнорировать их рекомендации», — добавил комик.

Ранее сообщалось, что известный британский телеведущий и комик Стивен Малхерн попал в больницу после обморока в ресторане. Малхерн обедал в заведении, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание.