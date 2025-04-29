Известного российского комика допросили в США

Комика Гурама Амаряна допросили в аэропорту США из-за поездки в Ирак

Известный российский стендап-комик Гурам Амарян рассказал, что его допросили на таможне в США, когда он прилетел в страну. Историей он поделился в беседе с проектом «Вписка», запись доступна на YouTube.

Юморист отметил, что в аэропорту Нью-Йорка офицер попросил его показать паспорт, после чего отвел на допрос. По словам Амаряна, причиной могло послужить то, что он посещал Ирак. Комик, имеющий езидские корни, уточнил, что ездил туда, чтобы посетить главную езидскую святыню

«Сорок минут он меня допрашивал на английском языке (...). Он меня про права женщин на Ближнем Востоке начал спрашивать», — раскрыл юморист. Амарян добавил, что работник таможни также интересовался целью его визита в США и просил рассказать какие-либо шутки из грядущего выступления. По окончании процедуры юмористу вернули паспорт, затем его отпустили.

Ранее Амарян назвал удививший его факт в Лас-Вегасе. По словам комика, он не ожидал, что в этом городе игровые автоматы будут расположены в том числе в аэропорту.