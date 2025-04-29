Команда Трампа начала готовиться к импичменту

Axios: Команда Трампа допускает импичмент в 2026 году

Команда президента США Дональда Трампа допускают, что в случае победы демократов на выборах в Конгресс в 2026 году против него может быть инициирована процедура импичмента. Об этом заявил исследователь общественного мнения в предвыборной кампании Трампа Джон Маклафлин, передает Axios.

«Я в этом уверен», — отметил он.

Он добавил, что угроза импичмента усилила стремление администрации Трампа провести как можно больше инициатив через Конгресс до промежуточных выборов 2026 года.

Ранее американский конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту Трампу. В числе статей указаны: препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».