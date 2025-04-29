Лавров призвал не читать заявления украинских властей на ночь

Лавров: Не стоит читать заявления украинских властей, так как цена им известна

Читать заявления украинских властей не стоит ни на ночь, ни с утра, так как их цена известна. Об этом по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция его выступления доступна на RuTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Не читайте заявления представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра. Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно продлится с 8 по 11 мая и будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту инициативу манипуляцией. В свою очередь, он призвал к немедленному прекращению огня как минимум на 30 дней.