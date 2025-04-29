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18:50, 29 апреля 2025Бывший СССР

Лавров призвал не читать заявления украинских властей на ночь

Лавров: Не стоит читать заявления украинских властей, так как цена им известна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Читать заявления украинских властей не стоит ни на ночь, ни с утра, так как их цена известна. Об этом по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция его выступления доступна на RuTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Не читайте заявления представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра. Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно продлится с 8 по 11 мая и будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту инициативу манипуляцией. В свою очередь, он призвал к немедленному прекращению огня как минимум на 30 дней.

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