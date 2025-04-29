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12:02, 29 апреля 2025Наука и техника

Популярный бренд прекратит поддержку всех своих смартфонов

LG окончательно перестанет выпускать обновления для своих смартфонов 30 июня
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Южнокорейская корпорация LG прекратит поддерживать обновлениями все свои смартфоны в июне. На это обратило внимание издание Android Authority.

LG через свой сервисный сайт объявила об окончательном прекращении поддержки смартфонов еще 10 апреля, но журналисты заметили это только сейчас. 30 июня фирма отключит свои серверы и прекратит выпускать какие-либо обновления и патчи безопасности для представленных ранее Android-смартфонов.

Корейская компания объявила об уходе с рынка смартфонов в 2021 году. До этого LG входила в десятку популярных брендов — 4 года назад фирма, по данным Counterpoint Research, занимала 1,9 процента мирового рынка смартфонов.

По словам специалистов Android Authority, после 30 июня пользоваться смартфонами LG станет небезопасно. Так как для устройств не будут выпускать патчей, они станут более уязвимыми перед атаками хакеров.

Ранее аналитики JP Morgan предсказали хорошие финансовые результаты корпорации Apple по итогам второго квартала 2025 года. Это связано с тем, что угроза роста цен на электронику стимулирует потребителей к обновлению своих устройств.

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