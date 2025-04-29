Лукашенко призвал не верить на слово Западу

Лукашенко: Верить на слово Западу нельзя, нужно верить его делам

Верить Западу на слово нельзя, вместо этого нужно верить его делам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, западная пропаганда много делала для дискредитации Красной армии, партизанского движения и сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что вместо этого они «обеляли нацистских преступников».

«Достучались не до всех, но в отдельные головы их идеи проникли. И это урок: для защиты исторической памяти надо делать еще больше, никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя. Только делам», — отметил он.

29 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Волгоград, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В рамках визита они также посетили Мамаев курган.