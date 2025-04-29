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18:49, 29 апреля 2025Мир

МИД России призвал Германию прекратить лишать жизни граждан Украины

Захарова заявила о подрывной роли Германии в эскалации конфликта на Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва негативно оценивает подрывную роль Берлина в эскалации конфликта на Украине и призывает прекратить лишать жизни граждан этой страны. С таким обращением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат ответила на недавнее заявление немецкого МИД. В нем внешнеполитическое ведомство западной страны подчеркнуло, что Берлин негативно оценивает временное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы. В ФРГ призвали Москву согласиться на постоянное прекращение огня.

Захарова подчеркнула, что в таком случае Берлину стоило бы прекратить поставлять «вооружения неонацистскому киевскому режиму», поскольку это становится причиной печального конца для самих украинцев.

Ранее Мария Захарова заявила, что накачивание Вооруженных сил Украины оружием ведет к росту терроризма. Она заметила, что в связи с этим у других держав появляется все больше вопросов к странам НАТО и их благоразумию.

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