Захарова: Накачивание украинской армиии оружием ведет к росту терроризма

Катастрофа на поле боя заставляет киевский режим наращивать террористическую активность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РЕН ТВ.

Дипломат отметила, что накачивание украинской армиии оружием приведет к росту терроризма в мире.

«Но если с (украинским президентом Владимиром — примечание "Ленты.ру") Зеленским и его бандой давно все понятно, то к натовцам у мирового сообщества вопросов все больше», — заявила о последствиях «помощи» Киеву Захарова.

Ранее журналист Мариам Шах рассказала, что поставки западного оружия Украине грозят негативными последствиями.