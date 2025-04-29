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01:09, 29 апреля 2025Россия

Захарова заявила о последствиях накачивания Украины оружием

Захарова: Накачивание украинской армиии оружием ведет к росту терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Катастрофа на поле боя заставляет киевский режим наращивать террористическую активность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РЕН ТВ.

Дипломат отметила, что накачивание украинской армиии оружием приведет к росту терроризма в мире.

«Но если с (украинским президентом Владимиром — примечание "Ленты.ру") Зеленским и его бандой давно все понятно, то к натовцам у мирового сообщества вопросов все больше», — заявила о последствиях «помощи» Киеву Захарова.

Ранее журналист Мариам Шах рассказала, что поставки западного оружия Украине грозят негативными последствиями.

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