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11:47, 29 апреля 2025Бывший СССР

Мирошник назвал ожидаемой реакцию властей Украины на перемирие в День Победы

Мирошник: реакция Киева на перемирие в День Победы ожидаема
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал ожидаемой реакцию властей Украины на предложение России устроить перемирие на День Победы. Его слова передает РИА Новости.

«Ожидаемая реакция Киева, потому что попытка поиграться в доминирование на международной переговорной площадке или такой виртуальной площадке потенциальных договоренностей явно выдает желание Британии», — рассказал Мирошник.

Он добавил, что Украина стремится навязать следование предложениям Киева вне зависимости от последствий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложение российского лидера Владимира Путина о перемирии с 8 по 11 мая. Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней.

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