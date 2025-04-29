Мужчина похитил деньги у знакомого россиянина и сам оказался похищен

Суд дал до 6 лет колонии пятерым астраханцам за похищение знакомого из-за денег

Суд огласил приговор в отношении пятерых астраханцев, которые похитили своего знакомого из-за денег и надругались над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Астраханской области.

Как установил суд, все произошло в феврале 2024 года. Злоумышленники подошли к мужчине, которые ранее похитил у одного из них деньги, затолкали в машину и увезли в гаражный кооператив. Там они насильно удерживали его, угрожали насилием и надругались, после чего отпустили для сбора 50 тысяч рублей. Оказавшись на свободе, потерпевший обратился в полицию.

Похитителей, среди которых были и несовершеннолетние, признали виновными по статьям 126 («Похищение человека») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Трое из них получили 3,5 года лишения свободы, а двое других – по шесть лет колонии строгого режима.

Ранее в Башкирии задержали банду молодых людей, похитившую студента из Египта ради 500 тысяч рублей.