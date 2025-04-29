Мужчина увидел старшего брата в трусах и расправился с молодой женой

В Индии мужчина заподозрил жену в измене, убил ее и напал с молотком на брата

В Индии мужчина заподозрил молодую жену в измене, расправился с ней и напал на брата. Об этом сообщает News18 India.

Сатиш из штата Уттар-Прадеш женился на девушке по имени Сародж в феврале. По традиции, после свадьбы жена провела некоторое время в доме матери, а затем приехала в дом родителей мужа. Там она в соответствии с обычаем приготовила специальный обед, который должны были оценить ее новые родственники.

Обед всем очень понравился, а особенно его хвалил старший брат Сатиша. Молодому мужу это очень не понравилось, так как ранее он видел, что брат разгуливает по дому в одних трусах. Сатиш заподозрил, что Сародж изменила ему с родственником. Мужчина дождался ночи, расправился с женой в спальне, просидел с телом до утра, а затем пошел в спальню брата и ударил его по голове молотком.

Остальные члены семьи услышали шум и вбежали в комнату, после чего Сатиш скрылся. Вскоре его задержала полиция. На допросе мужчина признался в преступлениях и объяснил, что заподозрил жену в неверности, когда увидел брата в нижнем белье.

При этом 23 апреля родители Сародж подали иск против Сатиша и его семьи. Они уверены, что мужчина совершил преступление из-за приданого.

Ранее сообщалось, что в США убийца из Калифорнии расправился с женой во время свидания в тюрьме. Перед этим женщина читала ему Библию.