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08:28, 29 апреля 2025Мир

На Западе предсказали расчленение Украины и отсутствие гарантий безопасности для Киева

Politico: Украина потеряет территории и не получит гарантии безопасности Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина потеряет территории и не получит гарантии безопасности от Запада по итогам мирного соглашения, такое предсказание сделало издание Politico.

В статье отмечается, что в течение последних двух лет Киев не имеет успеха в конфликте, в том числе из-за непродуманной политики союзников.

«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев», — пишет издание.

Авторы материала указали, что подобного развития ситуации можно было не допустить, если бы Запад «не дрогнул в начале конфликта». Политика Евросоюза, который обещал предоставить Украине необходимое количество оружия, с самого начала вызывала сомнения, добавили журналисты. Обещания членства в НАТО были несостоятельными с самого начала, а надежда на эффективность антироссийских санкций оказалась чрезмерной.

Ранее агентство Reuters опубликовало предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. По информации издания, предполагается возврат Киеву территории в Харьковской области, а Вашингтон в свою очередь готов де-юре признать российский суверенитет над Крымом и фактически закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей.

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