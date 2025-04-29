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13:09, 29 апреля 2025Из жизни

Неизвестный отравил восьмимесячную девочку сухим завтраком

Need To Know: В Бразилии неизвестный отравил восьмимесячную девочку гранолой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sollange Brenis / Unsplash

В Бразилии неизвестный прислал отравленный сухой завтрак семье из муниципалитета Макаиба, штат Риу-Гранди-ду-Норти. Об этом пишет Need To Know.

Восьмимесячную Йохану Майте Филгейру Косту и 50-летнюю двоюродную сестру ее матери Гейзу де Кассия Тенорио Силву доставили в больницу 14 апреля. Девочки вскоре не стало, а за жизнь ее родственницы до сих пор борются врачи.

Выяснилось, что утром 14 апреля курьер доставил в дом семьи гранолу — сухой завтрак, состоящий из овсяной крупы, меда и орехов. Угощение попробовали Сильва и Коста, обе вскоре почувствовали недомогание.

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Врачи сразу же посоветовали родным пострадавших обратиться в полицию. Отравленная еда сейчас находится на экспертизе. Как рассказали родственники, они три дня подряд получали подарки от неизвестного. Сначала им привезли большого плюшевого медведя и шоколадные конфеты. Девочка съела конфеты без всяких последствий. На следующий день им привезли гранолу, в которой, скорее всего, и был яд.

Ранее в Бразилии арестовали женщину, которая отравила семью бывшего любовника шоколадным яйцом. Она анонимно прислала угощение с ядом в качестве подарка на Пасху.

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