Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 29 апреля 2025Путешествия

Одной иностранной авиакомпании ограничили полеты в Россию

Авиакомпании Al Masria ограничили полеты в Россию из-за массовых задержек рейсов
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Египетской авиакомпании Al Masria ограничили полеты в Россию из-за массовых задержек рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что по договоренности с Росавиацией второй национальный авиаперевозчик этой африканской страны после 20 мая сократит количество рейсов между египетскими курортами и российскими городами на треть — с 69 до 49. Пассажиров отмененных рейсов перевезут другими авиакомпаниями: Azur Air, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea.

Материалы по теме:
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024
В России массово отменяют рейсы из-за поломок самолетов. Пассажиры страдают и теряют деньги. Как получить компенсацию?
В России массово отменяют рейсы из-за поломок самолетов. Пассажиры страдают и теряют деньги. Как получить компенсацию?
18 января 2024

Представители Al Masria объяснили массовые задержки угрозами безопасности полетов в российских аэропортах и международными санкциями, из-за которых иностранный перевозчик не может закупать запчасти для самолетов и хранить их в отечественных авиагаванях.

Ранее в апреле другая иностранная авиакомпания, «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines), решила возобновить полеты в Россию. Пассажирские самолеты начнут летать по маршрутам АшхабадМосква — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад с 1 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

    Медведев назвал Украину убогим рейхом

    В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

    Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

    Российский фондовый рынок резко снизился

    При ударе ВСУ по российскому селу пострадала женщина

    В украинском регионе объявлена эвакуация

    Россиянин связал выстрел в лицо подростку с рисунками на стене заброшки

    Россия подготовила новые правила предоставления иностранцам убежища в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости