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10:06, 23 апреля 2025Путешествия

Одна иностранная авиакомпания решила возобновить полеты в Россию

«Туркменские авиалинии» возобновят полеты в Россию с 1 мая
Алина Черненко

Фото: Vincent Kessler VK / AA / Reuters

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) решила возобновить полеты в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

Уточняется, что пассажирские самолеты начнут летать по маршрутам АшхабадМосква — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад с 1 мая. Билеты можно приобрести в авиакассах, добавили в пресс-службе авиакомпании.

«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву в конце 2024 года. Сначала ограничения ввели на месяц, а потом продлили их до весны.

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