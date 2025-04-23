Одна иностранная авиакомпания решила возобновить полеты в Россию

«Туркменские авиалинии» возобновят полеты в Россию с 1 мая

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) решила возобновить полеты в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

Уточняется, что пассажирские самолеты начнут летать по маршрутам Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад с 1 мая. Билеты можно приобрести в авиакассах, добавили в пресс-службе авиакомпании.

«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву в конце 2024 года. Сначала ограничения ввели на месяц, а потом продлили их до весны.