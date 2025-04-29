Патрушев заявил о близости победы России в СВО

Патрушев заявил, что контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются

Контуры победы России в специальной военной операции (СВО) уже хорошо просматриваются, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в преддверии юбилея Победы россияне склоняют головы перед героями Великой Отечественной войны. Как уточнил политик, они проявили лучшие личностные качества, чтобы отстоять Родину, а их мужество стало примером для следующих поколений.

Патрушев напомнил, что участники СВО, как их их деды и прадеды, самоотверженно сражаются «во имя искоренения идеологии нацизма». «Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — заявил он о близости к финалу боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил главное условие победы в СВО. По его словам, основное — «мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется — и к самопожертвованию во имя Отечества».