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01:24, 29 апреля 2025Россия

Патрушев заявил о близости победы России в СВО

Патрушев заявил, что контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Контуры победы России в специальной военной операции (СВО) уже хорошо просматриваются, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в преддверии юбилея Победы россияне склоняют головы перед героями Великой Отечественной войны. Как уточнил политик, они проявили лучшие личностные качества, чтобы отстоять Родину, а их мужество стало примером для следующих поколений.

Патрушев напомнил, что участники СВО, как их их деды и прадеды, самоотверженно сражаются «во имя искоренения идеологии нацизма». «Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — заявил он о близости к финалу боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил главное условие победы в СВО. По его словам, основное — «мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется — и к самопожертвованию во имя Отечества».

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