В России отреагировали на план США по прекращению боевых действий на Украине

Депутат Чепа заявил о неясностях в вопросе признания территорий США

Непонятно, подразумевает ли план США признание де-факто территорий, которые Россия сегодня контролирует, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующие сообщения в западной прессе.

Ранее CNN со ссылкой на чиновников описал план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине. Он включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом и российскими территориями, которые были потеряны Киевом с 2022 года.

Эти непонятки вызывают вопросы. Однозначно это нигде не прописано, а это разное совсем, если мы говорим о территории четырех регионов или территории шести регионов, где мы находимся сегодня и контролируем помимо четырех наших регионов еще так называемые буферные зоны, в той же Сумской области Алексей Чепа депутат Госдумы

То, что прописано в Конституции России, должно быть незыблемо, обратил внимание депутат.

«Если говорить о нашей безопасности, безопасности территорий, то здесь вопрос тоже комплексный. Мы не обсуждаем НАТО, потому что понятно, что этот вопрос обязательно будет решен. Это вопрос демилитаризованной зоны — какой будет буферная зона, где не будут находиться войска, которые ежедневно атакуют дронами, обстреливают мирных граждан? Как будут решены эти вопросы?» — объяснил парламентарий.

Ранее агентство Reuters утверждало, что ознакомилось с документом, в котором перечислены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной.

Он был представлен европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на встрече в Париже 17 апреля. По данным агентства, проект урегулирования конфликта предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области. При этом Соединенные Штаты готовы де-юре признать Крым и фактически закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей.

