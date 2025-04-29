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02:00, 29 апреля 2025МирЭксклюзив

Политолог высказался об отношении Трампа к Путину

Политолог Калачев: Трамп хочет видеть Путина партнером, а не врагом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть своего российского коллегу Владимира Путина партнером, а не врагом, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он добавил, что у Трампа нет страха перед Путиным, но он опасается того, как политик может повлиять на имидж американского президента.

«Трамп опасается, что может показаться для избирателей менее успешным на фоне Путина, слишком доверчивым и мягким, либо наоборот слишком жестким. Все это подорвет его рейтинг, который и так невысокий. Главное для американского президента — это избиратели, возвращение былого величия Америки, выборы 2026 года, которые должны закончиться победой республиканцев, а не демократов. И Путин в этом отношении ему нужен в качестве попутчика, партнера, но не оппонента или врага», — сказал Калачев.

Политолог заметил, что отношение Трампа к Путину может быть довольно переменчивым. По его мнению, окончательная позиция американского президента сформируется только после завершения украинского конфликта.

«У него есть заинтересованность в Путине. Отсюда небезразличие. А небезразличие может охватывать все, от обожания до ненависти. В конкретный момент лучше всего подходит слово "опасение". Сформировать окончательное отношение к Путину Трамп сможет только тогда, когда состоится или не состоится сделка по Украине», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что Трамп испытывает страх перед Путиным. Он подчеркнул, что Трамп не проявлял подобной сдержанности ни в общении с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, ни с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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