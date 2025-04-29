Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 29 апреля 2025Мир

Помощник Трампа ушел от ответа на вопрос о мощи Украины

Келлог ушел от ответа на вопрос о наличии военных ресурсов у Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог ушел от ответа на вопрос о военной мощи Украины. Это произошло в его интервью телеканалу Fox News.

«Нет, смотрите... Украинцы сражаются на своей земле. Они упорно сражаются», — сказал Келлог в ответ на вопрос о наличии у Киева «всего необходимого для отпора».

Помощник Трампа подчеркнул, что сейчас Украина находится в «хорошем положении», поскольку страны Европы увеличили военную помощь. Он также сказал, что Россия «не побеждает в этой войне», поскольку линия фронта сдвигается «на метры, а не на мили».

Ранее Келлог заявил, что Трамп призывает прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. По его словам, в настоящее время «дело за россиянами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

    Политолог раскрыл метод Зеленского по срыву переговоров

    Сбежавший во время обучения украинец рассказал о разочаровании в ВСУ

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила ягодицы на пляже

    Армии Индии и Пакистана начали бои на границе

    В Британии назвали причину помощи Украине

    В Раде рассказали о «разоблачении» Зеленского Трампом

    Бывший разведчик раскрыл тайну покушения на Джона Кеннеди. Как в этом замешана советская разведчица?

    Помощник Трампа ушел от ответа на вопрос о мощи Украины

    Раскрыт метод общения российских военных с бойцами из Северной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости