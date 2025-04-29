Помощник Трампа ушел от ответа на вопрос о мощи Украины

Келлог ушел от ответа на вопрос о наличии военных ресурсов у Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог ушел от ответа на вопрос о военной мощи Украины. Это произошло в его интервью телеканалу Fox News.

«Нет, смотрите... Украинцы сражаются на своей земле. Они упорно сражаются», — сказал Келлог в ответ на вопрос о наличии у Киева «всего необходимого для отпора».

Помощник Трампа подчеркнул, что сейчас Украина находится в «хорошем положении», поскольку страны Европы увеличили военную помощь. Он также сказал, что Россия «не побеждает в этой войне», поскольку линия фронта сдвигается «на метры, а не на мили».

Ранее Келлог заявил, что Трамп призывает прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. По его словам, в настоящее время «дело за россиянами».