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12:40, 29 апреля 2025Экономика

Попавший в аварию Haval разорвало на части

В Новосибирске автомобиль Haval разорвало на части в результате ДТП
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новосибирске автомобиль Haval Dargo попал в ДТП, в результате которого разлетелся на части. Об этом сообщило агентство «Горсайт».

Авария произошла утром 29 апреля. Находившийся за рулем «китайца» 60-летний водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением. После этого автомобиль на большой скорости врезался в придорожный столб. Никто из пешеходов не пострадал.

Самого водителя зажало в покореженной машине, откуда его потом достали спасатели МЧС. Позже мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об аварии с участием китайского автомобиля Great Wall, который лишился колес из-за столкновения с другой машиной. ДТП произошло в тульском Заречье.

До этого, 18 апреля, стало известно об аварии, в которой пострадал пассажир автомобиля Changan.

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