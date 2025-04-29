Попавший в аварию Haval разорвало на части

В Новосибирске автомобиль Haval разорвало на части в результате ДТП

В Новосибирске автомобиль Haval Dargo попал в ДТП, в результате которого разлетелся на части. Об этом сообщило агентство «Горсайт».

Авария произошла утром 29 апреля. Находившийся за рулем «китайца» 60-летний водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением. После этого автомобиль на большой скорости врезался в придорожный столб. Никто из пешеходов не пострадал.

Самого водителя зажало в покореженной машине, откуда его потом достали спасатели МЧС. Позже мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об аварии с участием китайского автомобиля Great Wall, который лишился колес из-за столкновения с другой машиной. ДТП произошло в тульском Заречье.

До этого, 18 апреля, стало известно об аварии, в которой пострадал пассажир автомобиля Changan.