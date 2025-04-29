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17:55, 29 апреля 2025Экономика

Потребительское доверие в США упало до минимума

Bloomberg: Потребительское доверие в США упало до пятилетнего минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Christin Hume / Unsplash

В марте количество вакансий в США упало до самого низкого с сентября уровня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Соответствующий показатель снизился с февральских 7,48 миллиона до 7,19 миллиона, приблизившись таким образом к уровню, который последний раз наблюдался в 2020 году. Такое положение дел свидетельствует о том, что спрос на рабочую силу ослабевает. Работодатели откладывают планы расходов, пока не прояснится экономическая ситуация, которую создал президент США Дональд Трамп. А последний, в свою очередь, продолжает продвигать широкомасштабные тарифы, которые, по мнению многих экономистов, замедлят рост и увеличат вероятность рецессии.

Кроме того, агентство сообщило, что в апреле потребительское доверие в США рухнуло до почти пятилетнего минимума. Показатель доверия, рассчитываемый Conference Board, снизился почти на 8 пунктов до 86 — самого слабого значения с мая 2020 года. Это стало пятым ежемесячным снижением подряд и самым продолжительным с 2008 года.

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Отмечается, что доля потребителей, которые говорят, что сейчас трудно найти работу, выросла до 16,6 процента, что стало самым высоким показателем с октября.

Ранее 62 процента американцев признались, что сомневаются в эффективности протекционистской торгово-экономической политики Белого дома. Кроме того, 70 процентов опасаются, что политика Трампа приведет к снижению потенциала ВВП, а почти 90 процентов приготовились к росту цен.

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