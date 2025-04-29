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17:53, 29 апреля 2025Россия

Пожар в многоэтажном доме в Москве сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажном доме в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажном доме на юге Москвы. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на Борисовском проезде, 16. Загорелась квартира. На кадрах виден черный дым, который валит из окна дома.

По данным Telegram-канала «Агентство "Москва"», пожар вспыхнул на 17 этаже дома. Хозяйке удалось покинуть жилище самостоятельно, на данный момент ее осматривают медики. Причина возгорания неизвестна.

В этот же день на нефтебазе в Подмосковье произошел взрыв, два человека пострадали. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, обоих госпитализировали в областную клиническую больницу.

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