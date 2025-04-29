Преступную группу сестер Камшиловых заподозрили в 37 автоподставах в российском регионе

В Кургане восьмерых участников ОПГ заподозрили в 37 автоподставах

В Кургане полиция заподозрила восемь человек в 37 инсценировках ДТП, они задержаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве и мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, задержанные выезжали на дорогу на нескольких машинах, в числе которых был автомобиль автошколы, и двигались по дороге со сниженной скоростью.

В результате создавалась пробка, провоцирующая других водителей нарушать ПДД. После этого происходили аварии — якобы по их вине. Подозреваемые фиксировали ДТП на регистраторы и после этого подавали на получение страховых выплат.

Устанавливаются другие возможные эпизоды деятельности преступной группы.

По данным 45.ru, по делу проходят сестры Елена и Марина Камшиловы, задержанные в конце 2024 года при помощи СОБРа.