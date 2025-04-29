Президент Финляндии «скромно» вмешался в украинское урегулирование

Президент Финляндии Стубб рассказал о своей роли в украинском урегулировании

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о своей роли в мирном урегулировании украинского конфликта. По его словам, он регулярно контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает The New York Times.

«Господин Стубб вмешался в мирный процесс на Украине, как он говорит, "скромным образом", регулярно общаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, а также с господином Трампом», — говорится в сообщении.

Стубб отметил, что его знание особенностей как российской, так и американской политики может оказаться полезным для достижения мирного соглашения.

31 марта президент Финляндии призвал Запад «принудить к миру» Россию, поскольку она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс якобы затягивается.