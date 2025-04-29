Приговор осужденному на 27 лет за попытку отравления российских курсантов обжалуют

Прокурор обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков на Кубани

Прокуратура обжалует приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному на 27 лет за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает ТАСС.

Во время прений гособвинение просило назначить мужчине пожизненный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд признал Семенова виновным в преступлении по статьям о государственной измене и террористическом акте.

По версии следствия, 34-летний уроженец Мелитополя был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года для расправы над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.

Довести до конца дело не удалось — бдительный гость насторожился неизвестным дарителем и вызвал полицию.