Приговор осужденному на 27 лет за попытку отравления российских курсантов обжалуют

Прокуратура обжалует приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному на 27 лет за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает ТАСС.
Во время прений гособвинение просило назначить мужчине пожизненный срок лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд признал Семенова виновным в преступлении по статьям о государственной измене и террористическом акте.
По версии следствия, 34-летний уроженец Мелитополя был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года для расправы над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.
Довести до конца дело не удалось — бдительный гость насторожился неизвестным дарителем и вызвал полицию.