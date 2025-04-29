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18:12, 29 апреля 2025Силовые структуры

Приговор осужденному на 27 лет за попытку отравления российских курсантов обжалуют

Прокурор обжалует приговор осужденному за попытку отравления летчиков на Кубани
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Прокуратура обжалует приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, осужденному на 27 лет за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом сообщает ТАСС.

Во время прений гособвинение просило назначить мужчине пожизненный срок лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд признал Семенова виновным в преступлении по статьям о государственной измене и террористическом акте.

По версии следствия, 34-летний уроженец Мелитополя был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года для расправы над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.

Довести до конца дело не удалось — бдительный гость насторожился неизвестным дарителем и вызвал полицию.

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