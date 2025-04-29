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15:33, 29 апреля 2025Силовые структуры

Пытавшийся прорваться в московскую школу с палкой и отверткой подросток раскрыл мотив

Задержанный при попытке прорваться в школу с палкой подросток планировал месть
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подросток, задержанный в Москве при попытке прорваться в школу с палками и трубами, планировал отомстить учителям. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, юноша рассказал, что хотел «вырубить» учителей по физике и русскому языку, потому что первый ставит ему двойки, а уроки второго он не понимает. Для этого он взял из дома папину отвертку, по пути нашел палку и две железные ножки от мусорки.

Когда юношу заметили на территории школы, охрана нажала на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, однако сразу задержать восьмиклассника не смогли — он оказал сопротивление.

Известно, что молодой человек учится удаленно и не ходит в школу. Накануне ему поставили плохую оценку и он с ней не согласился.

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