Пытавшийся прорваться в московскую школу с палкой и отверткой подросток раскрыл мотив

Задержанный при попытке прорваться в школу с палкой подросток планировал месть

Подросток, задержанный в Москве при попытке прорваться в школу с палками и трубами, планировал отомстить учителям. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, юноша рассказал, что хотел «вырубить» учителей по физике и русскому языку, потому что первый ставит ему двойки, а уроки второго он не понимает. Для этого он взял из дома папину отвертку, по пути нашел палку и две железные ножки от мусорки.

Когда юношу заметили на территории школы, охрана нажала на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, однако сразу задержать восьмиклассника не смогли — он оказал сопротивление.

Известно, что молодой человек учится удаленно и не ходит в школу. Накануне ему поставили плохую оценку и он с ней не согласился.