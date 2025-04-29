Работник склада был придавлен установкой для самолетов в российском аэропорту и не выжил

Работник склада был придавлен установкой для самолетов в Шереметьево и не выжил

Работник склада был придавлен установкой для самолетов во время техобслуживания в московском аэропорту Шереметьево и не выжил. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

Уточняется, что мужчина перемещал вспомогательную силовую установку (ВСУ) для лайнера Sukhoi Superjet, и у него с коллегой произошла несогласованность действий. Работник склада пошел поправлять груз, а второй сотрудник начал поднимать его на подъемнике.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», он нарушил требования по безопасности и не закрепил груз на гидравлической тележке. Во время ее поднятия незакрепленная ВСУ скатилась с погрузчика и придавила второго сотрудника, сломав ему позвоночник. Спасти мужчину не удалось.

Ранее водитель тягача получил тяжелые травмы после столкновения с самолетом в американском аэропорту. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии с травмами головы и нижней части тела.