Тягач столкнулся с самолетом в аэропорту, перевернулся и придавил водителя

CBS: Тягач столкнулся с самолетом Air Wisconsin в аэропорту Чикаго

Водитель тягача получил тяжелые травмы после столкновения с самолетом в аэропорту Чикаго, штат Иллинойс. Об этом сообщил канал CBS News.

Вечером 1 февраля Bombardier CRJ-200 региональной авиакомпании Air Wisconsin прибыл в Чикаго из Каламазу, штат Мичиган. Когда самолет направлялся к терминалу, с его крылом столкнулся буксировщик.

В результате тягач перевернулся и придавил 64-летнего водителя. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии с травмами головы и нижней части тела, в больнице его состояние удалось стабилизировать.

Уточняется, что никто из пассажиров самолета не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США расследует причины аварии.

Ранее крыло самолета авиакомпании United Airlines загорелось во время взлета в Хьюстоне, штат Техас. Пассажирка сняла произошедшее на видео.