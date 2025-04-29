Раскрыто отношение США к успеху России в Курской области

Турецкий аналитик Латифоглу заявил, что США приняли победу России на Украине

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что успех Российской армии в Курской области является завершением конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Латифоглу раскрыл отношение США к успеху России в Курской области и подчеркнул, что в Вашингтоне уже приняли победу Москвы. Он добавил, что Западу сложно наблюдать успех российских военных.

«У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России», — отметил он.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.