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06:54, 29 апреля 2025Мир

Раскрыто отношение США к успеху России в Курской области

Турецкий аналитик Латифоглу заявил, что США приняли победу России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявил, что успех Российской армии в Курской области является завершением конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Латифоглу раскрыл отношение США к успеху России в Курской области и подчеркнул, что в Вашингтоне уже приняли победу Москвы. Он добавил, что Западу сложно наблюдать успех российских военных.

«У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России», — отметил он.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

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