Решетова призналась, что в детстве ее часто сравнивали с лошадью из-за внешности

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова сделала неожиданное признание о своей внешности. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась видео с конной прогулки, представ перед камерой в белом свитшоте, светло-серых укороченных брюках и кроссовках. В описании к ролику знаменитость призналась, что в детстве ее часто сравнивали с лошадью.

«В детстве мне часто говорили, что я похожа на лошадь. Кажется, это и сформировало мою любовь к ним», — отметила она с иронией.

В марте Анастасия Решетова назвала неприемлемые для себя виды пластических операций. Тогда в первую очередь модель назвала подтяжку нитями, перманентный макияж кожи BB Glow и удаление комков Биша.