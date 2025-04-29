Рита Ора вышла на публику в бюстгальтере и микрошортах

Певица Рита Ора вышла на сцену в Ванкувере в бюстгальтере и микрошортах

Британская певица Рита Ора вышла на сцену в Ванкувере, Канада, в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя исполнительница предстала перед публикой в белом бюстгальтере и микрошортах. Помимо этого, звезда надела черный широкий пояс, декорированный серебристой фурнитурой, свисающей с бедер.

При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. В качестве обуви она выбрала белые сапоги со шнуровкой по всей длине.

В марте Рита Ора в откровенном образе попала в объектив папарацци. Для выхода на публику она надела красные шорты и бюстгальтер с глубоким декольте. При этом на бедрах знаменитость повязала розовый саронг.