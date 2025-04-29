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11:00, 29 апреля 2025Силовые структуры

Россия подготовила новые правила предоставления иностранцам убежища в стране

МВД РФ предложило новые правила предоставления убежища иностранцам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МВД России подготовили законопроект о реформе в сфере предоставления иностранным гражданам убежища в стране. Об этом сообщает РБК.

Документ «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации» предусматривает новые правила по защите иностранцев. Им будут предоставлять укрытие по четырем вариантам — статус беженца, временная защита, временное и политическое убежище. При его подготовке учитывался опыт 2014-го и 2022 года, когда украинские беженцы массово обращались к России за помощью, отмечается в пояснительной записке. В 2024 году временного убежища запросили семь тысяч иностранцев, из них 5302 человека его получили, еще 12 беженцев получили соответствующий статус.

В настоящее время действует закон «О беженцах», который дает иностранным гражданам возможность получить статус беженца либо временное убежище.

28 апреля президент России Владимир Путин до 10 сентября продлил мигрантам срок утверждения своего положения в стране.

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