Путин продлил мигрантам срок утверждения своего положения в России

Путин до 10 сентября продлил мигрантам срок утверждения своего положения в РФ

Президент России Владимир Путин до 10 сентября продлил мигрантам срок утверждения своего положения в стране. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что апрель станет последним месяцем законного пребывания в России мигрантов-нелегалов. По его словам, приезжие могут решить все вопросы со своим правовым статусом до 30 апреля.

Документом глава государства изменил пункт 1 и пункт 10 указа «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в связи с применением режима высылки».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Помимо того, он привел данные МВД, согласно которым на территории России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов.