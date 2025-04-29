Россиян предупредили о наказании за использование чужой банковской карты

Финансист Диашов заявил о риске тюрьмы за использование чужой банковской карты

Председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов заявил, что за использование чужой банковской карты россиянам грозит наказание. Об этом он заявил в беседе с агентством «Прайм».

Диашов заявил о риске оказаться в тюрьме или получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей за использование чужой банковской карты. Он уточнил, что привлечь к ответственности могут по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства», — предупредил финансист.

Ранее эксперты Роскачества призвали граждан при обнаружении чужой банковской карты сразу обращаться в кредитную организацию, которая ее выпустила. Они напомнили, что номер банка обычно указан на обороте карты.

