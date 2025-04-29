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04:53, 29 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за использование чужой банковской карты

Финансист Диашов заявил о риске тюрьмы за использование чужой банковской карты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов заявил, что за использование чужой банковской карты россиянам грозит наказание. Об этом он заявил в беседе с агентством «Прайм».

Диашов заявил о риске оказаться в тюрьме или получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей за использование чужой банковской карты. Он уточнил, что привлечь к ответственности могут по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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«Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства», — предупредил финансист.

Ранее эксперты Роскачества призвали граждан при обнаружении чужой банковской карты сразу обращаться в кредитную организацию, которая ее выпустила. Они напомнили, что номер банка обычно указан на обороте карты.

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