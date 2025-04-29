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18:31, 29 апреля 2025Моя страна

Россиянам назвали топ направлений для банного отдыха на майских праздниках

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Российским туристам назвали топ-8 направлений для банного отдыха во время майских праздников. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, соотечественникам предложили поездку в Москву и Московскую область со стоимостью бани от 3 до 24 тысяч рублей, а также в Республику Алтай (от 5 до 8 тысяч рублей), в Тверскую и Калужскую области (от 3 тысяч рублей), в Тюменскую область (от 4 тысяч рублей), в Карелию (от 1 тысячи рублей), в Калининградскую область (от 5 тысяч рублей), в Сочи (от 45 тысяч рублей за компанию).

Ранее сообщалось, что авиабилеты на Дальний Восток подешевели к майским праздникам, несмотря на традиционно высокий спрос в это время года.

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