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19:50, 29 апреля 2025Экономика

Россияне пожаловались на недостатки своих домов

Россияне назвали паркинг самым важным удобством в ЖК
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне считают паркинг, просторные холлы и колясочные наиболее важными элементами в жилых комплексах (ЖК), однако многие жалуются на их отсутствие. Об этом говорится в исследовании ГК «ТОЧНО», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Паркинг в своих домах предпочли бы видеть 39 процентов респондентов. Еще 33 процента выбрали в качестве главного фактора светлые холлы, а 24 процента — колясочные и велопарковки. Наличие коворкингов и детских комнат волнует 22 процента опрошенных, кладовых — 21 процент, лапомоек и других сервисов для питомцев — 16 процентов.

При этом только 21 процент россиян живут в домах с паркингом и столько же — с просторными подъездам. Кладовые есть в 13 процентах ЖК, колясочные — в 11 процентах, коворкинги и детские комнаты — в 10 процентах, а сервисы для питомцев — в шести процентах. 48 процентов заявили, что в их дома нет ни одного из перечисленных удобств.

43 процента участников опроса считают, что удобства должны быть бесплатными для жильцов ЖК, а 31 процент готовы платить за нужные опции.

При выборе жилья на удобства в подъезде и комплексе обращают внимание 33 процента респондентов, еще 26 процентов считают этот фактор важным. 25 процентов признались, что не учитывают обустройство ЖК при покупке квартиры, а 16 — что фактор вовсе не имеет для них значения.

Ранее эксперты компании Mr.Doors выяснили, что россияне не готовы экономить на кухне при ремонте. Таким образом проголосовали 86 процентов участников опроса.

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