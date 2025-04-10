Россияне наотрез отказались экономить на кухнях

Mr.Doors: 86 процентов россиян не готовы экономить на кухнях

Большинство россиян наотрез отказались экономить на оформлении кухни. Об этом «Газете.Ru» сообщили в интерьерной компании Mr.Doors со ссылкой на опрос среди своих лояльных клиентов и подписчиков в социальных сетях.

Не экономить на кухне намерены 86 процентов участников опроса. На втором месте оказалась спальня (15 процентов), на третьем — прихожая (14 процентов), на четвертом расположилась детская комната.

Кухня остается ключевым пространством в доме для россиян, считают в Mr.Doors. Это «сердце дома» и территория, где создаются уют и тепло. Россияне обустраивают кухню, используя самые актуальные решения, а также выбирая качественные материалы, отметил пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

Ранее россиянам посоветовали украсить дома к Пасхе дорожками и салфетками с праздничными принтами или русскими мотивами.