Россиянин шел пешком от Бийска до Новосибирска две недели и снял путь на видео

Бийчанин пешком добрался до Новосибирска за две недели, пройдя 330 километров

Житель Бийска прошел пешком до Новосибирска и снял путешествие на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash Siberia.

В общей сложности он преодолел расстояние более чем в 330 километров, длительность пешего путешествия составила две недели.

По данным источника, Артем Плисов отправился в путь 15 апреля, решив проверить выносливость и силу воли. Ночевал он в мотелях и в палатке у трассы. С собой у него были спальник, газовая плитка и другие вещи, общий вес которых составил 12 килограммов.

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