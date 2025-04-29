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12:09, 29 апреля 2025Путешествия

Российская авиакомпания анонсировала масштабную первомайскую распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» анонсировала масштабную распродажу билетов 1 мая
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Авиакомпания «Победа» анонсировала масштабную первомайскую распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Перевозчик предложил клиентам устроить шашлык на майские праздники в другом городе. Так, скидки появятся на сайте «Победы» 1 мая в 10:00 мск и будут действовать на все направления. Распродажа продлится всего один день, предупредили в авиакомпании.

Аналогичная однодневная распродажа прошла у «Победы» 1 апреля. Тогда по промокоду DISCO можно было получить скидку в 15-20 процентов на перелеты.

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