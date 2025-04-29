Российские военнослужащие захватили оружие НАТО в курском Горнале

Российские военные из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса захватили оружие НАТО в селе Горналь в Курской области. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, бойцам удалось взять польские бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также несколько гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, которые были произведены в странах Североатлантического альянса.

Оружие находится в боеспособном состоянии, подчеркнул офицер.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Вооруженные силы Украины вряд ли попытаются повторно зайти в Курскую область. По его мнению, такие попытки более вероятны в Белгородской и Брянской областях.