Российские военные уничтожили дроны ВСУ «Баба-яга» на северском направлении

Мотострелки Южной группировки войск ВС РФ за ночь сбили три гексакоптера «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В течение только одной ночи на северском направлении военнослужащими мотострелкового соединения Южной группировки войск были уничтожены сразу три тяжелых гексокоптера противника типа "Баба-яга"», — говорится в сообщении.

Для того чтобы уничтожать вражеские дроны, которые Вооруженные силы Украины чаще всего используют ночью, военнослужащие применяют и дроны-перехватчики, и стрелковое оружие, снабженное приборами ночного видения.

Ранее другой член батальона с позывным Борзый рассказал об отправке солдат ВСУ на убой. По его словам, именно отношение украинского командования к военнослужащим стало для него поводом перейти на сторону РФ.