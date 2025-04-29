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07:23, 29 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись к Григоровке в ДНР

Марочко: Российские войска вплотную подошли к Григоровке в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бойцы армии России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР), вплотную подойдя к Григоровке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка», — сказал эксперт. По его словам, солдатам армии России также удалось уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины в кременских лесах.

Как отметил Марочко, основные ударные группы в районе Григоровки прикрывали военнослужащие, продвигающиеся вдоль реки Северский Донец.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска взяли под контроль Каменку в Харьковской области.

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