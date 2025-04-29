Российского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи

Российского теннисиста Святослава Гулина дисквалифицировали за оскорбление судьи

Россиянин Святослав Гулин был дисквалифицирован во время матча турнира Международной федерации тенниса (ITF) в испанском Сабаделе против местного игрока Алехо Санчеса Килеса. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Инцидент произошел в третьем сете при счете 4:0 в пользу россиянина, Гулин начал нецензурно оскорблять судью на вышке. Он также сделал провокационный жест в сторону рефери, взявшись за пах.

Россиянина, занимающего 407-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), признали проигравшим в матче, его также сняли с парного турнира в рамках соревнований в Сабаделе. Кроме того, Гулина оштрафовали на 2 тысячи евро.

27 февраля российский теннисист Даниил Медведев вступил в конфликт с судьей во время матча 1/4 финала турнира ATP в Дубае против голландца Таллона Грикспора. Игрок заподозрил рефери в предвзятом отношении к русским.