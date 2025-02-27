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20:58, 27 февраля 2025Спорт

Медведев во время матча заподозрил судью в предвзятом отношении к русским

Даниил Медведев во время матча заподозрил судью в предвзятом отношении к русским
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juergen Hasenkopf / Globallookpress.com

У россиянина Даниила Медведева произошел конфликт с судьей на вышке во время матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против голландца Таллона Грикспора. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен получил предупреждение от рефери после одного из розыгрышей за неспортивное поведение. После этого он подошел к вышке и начал разговаривать с арбитром на повышенных тонах.

Медведев заподозрил судью в предвзятом отношении к русским и счел его слишком нежным. «Не говори ничего подобного, Даниил, я очень справедлив! Я отношусь ко всем одинаково», — заявил судья.

Игра прошла в четверг, 27 февраля. Медведев проиграл в трех сетах (6:2, 6:7, 5:7) и вылетел с турнира. После окончания матча он отказался от рукопожатия с судьей.

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