Российскому историку отказали во въезде в Казахстан

РБК: Российскому историку Грозину без причин отказали во въезде в Казахстан

Кандидату исторических наук Андрею Грозину отказали во въезде в Казахстан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского Института стран СНГ.

Уточняется, что историк планировал принять участие в мероприятиях в Астане. В их числе — выступление на круглом столе на тему «Россия — Казахстан: динамика взаимодействия в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества». Однако на паспортном контроле в Казахстане Грозин получил отказ без объяснения причин, после чего был вынужден вернуться в Москву.

«Уважающим Казахстан людям в России не хотелось бы и дальше сталкиваться с происками против нас и наших отношений, тем более в год 80-летия Победы, в которую Казахстан и все другие республики СССР внесли свой вклад», — заключили в Институте стран СНГ.

Ранее Россия выдворила агента молдавской разведки. Ему был запрещен въезд в страну на 60 лет.