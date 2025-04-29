Ряду россиян напомнили о праве оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Депутат Якубовский заявил о праве льготников оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что ряд россиян могут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Депутат сказал, что мера касается оплаты и основной суммы платежей, и пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

«Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также членов семей погибших или умерших участников СВО, Великой Отечественной войны и других боевых действий», — уточнил он.

Ранее россиянам назвали список необязательных для оплаты услуг ЖКХ. В список второстепенных услуг входят городской телефон, радиоточка (услуги оповещения) и коллективная телеантенна, уточнила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

