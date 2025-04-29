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21:39, 29 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила ягодицы на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 526 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в бикини на пляже. Она предстала перед камерой в розовом топе и обнажающих ягодицы белых трусах с цветочным принтом.

В то же время сетевая знаменитость надела соломенную шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Также она выбрала в качестве аксессуаров часы с белым ремешком, золотистую цепочку с кулоном и серьги-пусеты и нанесла на губы ярко-красную помаду.

Ранее в апреле американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенное декольте после тренировки.

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