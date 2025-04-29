SHAMAN рассказал о благодарственном письме от Путина

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил благодарственное письмо от главы государства Владимира Путина. Об этом артист рассказал в Telegram-канале.
Публикацию Дронов сопроводил подписью «Служу России!».
«Получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — написал он.
Ранее стало известно, что певец SHAMAN обрадовался внесению в санкционные списки Украины.