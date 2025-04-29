SHAMAN рассказал о благодарственном письме от Путина

Певец SHAMAN опубликовал благодарственное письмо от Владимира Путина

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил благодарственное письмо от главы государства Владимира Путина. Об этом артист рассказал в Telegram-канале.

Публикацию Дронов сопроводил подписью «Служу России!».

«Получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — написал он.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN обрадовался внесению в санкционные списки Украины.