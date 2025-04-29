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18:12, 29 апреля 2025Культура

SHAMAN рассказал о благодарственном письме от Путина

Певец SHAMAN опубликовал благодарственное письмо от Владимира Путина
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил благодарственное письмо от главы государства Владимира Путина. Об этом артист рассказал в Telegram-канале.

Публикацию Дронов сопроводил подписью «Служу России!».

«Получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — написал он.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN обрадовался внесению в санкционные списки Украины.

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